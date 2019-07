Motoragent vuurt op automobilist die hem probeert aan te rijden JCV

18u30 12 Brussel Een automobilist die aan een controle probeerde te ontkomen, heeft maandagnamiddag meermaals geprobeerd om een motoragent van de politiezone Brussel West aan te rijden. De agent opende het vuur op de wagen, maar de bestuurder kon ontkomen.



Het incident begon even na 17 uur op de Keizer Karellaan in Koekelberg. Een agent op een motorfiets wou daar een zwarte Citroën controleren na een verkeersovertreding. “Die bestuurder heeft gas gegeven en is richting Basiliek gereden”, zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone West. “In de Omer Lepreuxstraat heeft onze agent de wagen klemgereden. Onderweg had de automobilist voetgangers in gevaar gebracht en enkele autospiegels afgereden.”

De chauffeur van de Citroën reed daarop achteruit in de richting van de agent. “Die is maar net op tijd van zijn motorfiets kunnen springen”, vervolgt Berckmans. “De agent is dan voor de wagen gaan staan, maar die reed toch door. Onze agent is opnieuw moeten wegspringen en heeft dan het vuur geopend. Daarbij is het voertuig geraakt in de voorruit.”

Een andere patrouille zette de achtervolging nog in, maar raakte het spoor bijster. De wagen werd uiteindelijk teruggevonden op de Mahatma Ghandhilaan in Sint-Jans-Molenbeek, vlak bij metrostation Ossegem. “Op camerabeelden hebben we gezien dat de bestuurder een parkeergarage invluchtte. Daarop werd de buurt afgezet om de verdachte op te sporen”, zegt Berckmans.



Uiteindelijk was de bestuurder maandagavond nog steeds op de loop. Het parket kwam ter plaatse met een ballistisch expert en het labo van de Federale Politie onderzocht het voertuig. “We hebben geen bloed gevonden in de wagen, dus we gaan ervan uit dat de chauffeur niet gewond is", aldus Berckmans. “Onze agent bleef gelukkig ongedeerd.”