Morgen dan toch opnieuw Zuidmarkt...al is het maar met 50 kraampjes Wouter Hertogs

13 juni 2020

15u27 0 Brussel De Zuidmarkt, nabij het Brusselse Zuidstation, vindt zondagochtend weer plaats. Er zullen in een eerste fase wel maar vijftig kraampjes staan. Dat heeft Francesco Iammarino, schepen van Economische ontwikkeling in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, zaterdag bekendgemaakt.

De markt zal een beperkte ruimte innemen en zal worden afgebakend met nadarhekken. “We hebben geprobeerd de diversiteit van de markt te eerbiedigen, zodat er kleding zal worden verkocht, dat er groentekramen zullen zijn, slagers ...”, aldus Iammarino. “Via lottrekking werd bepaald wie er als eerste mag staan. De bedoeling is om te werken met groepen van een vijftigtal marktkramers in een beurtrol.” De schepen hoopt dat de Veiligheidsraad de maatregelen tegen begin juli verder zal versoepelen. De gemeente zal ook bekijken of het mogelijk is een tweede groep van vijftig kraampjes te kunnen plaatsen aan de andere kant van het station.

Op de Zuidmarkt staan normaal meer dan 200 kraampjes. Bloemen zullen er momenteel niet worden verkocht. De bloemenverkopers vreesden niet uit de kosten te raken omdat er minder volk verwacht wordt. Veel van hun klanten komen normaal van buiten Brussel naar de markt afgezakt.