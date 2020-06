Moordproces Vlaams Parlementslid wordt gepleit begin 2021 Wouter Hertogs

30 juni 2020

12u41 0 Brussel Het proces tegen het voormalige Vlaamse parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B., voor de moord op Sylvia B.’s ex-partner, zal in januari 2021 plaatsvinden. Aan het moorddossier is ook een tweede dossier gevoegd tegen het voormalige parlementslid, waarin hij verdacht wordt van valsheid in geschrifte. Het hof heeft negen zittingen uitgetrokken om een 40-tal getuigen te verhoren en alle partijen uitgebreid te laten pleiten.

Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. worden vervolgd voor de moord op Marc Dellea, de eerste echtgenoot van Sylvia B. Die werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd in zijn appartement in Laken. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. Sylvia B. was Van Eykens parlementaire medewerker toen hij zetelde in het Vlaams parlement. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Dellea ontkend, maar in september 2019 had de Brusselse correctionele rechtbank Van Eyken en zijn echtgenote schuldig bevonden aan de moord. Ze kregen 23 jaar gevangenisstraf maar gingen tegen dat vonnis in beroep.

Vervalsing diploma voor hoger loon

Het moorddossier zal samen behandeld worden met een ander dossier tegen Christian Van Eyken. Daarin wordt het voormalige parlementslid vervolgd voor de vervalsing van het diploma van Sylvia B. Van Eyken wordt ervan verdacht dat hij het diploma van B. heeft vervalst, waardoor zij een hoger loon kon opstrijken. In eerste aanleg verklaarde B. dat zij het diploma had vervalst terwijl Van Eyken betwistte dat hij had geholpen. Toch werden ze dus allebei schuldig verklaard, al genoten ze de gunst van de opschorting. Sylvia B. legde zich bij dat vonnis neer maar Christian Van Eyken ging in beroep.