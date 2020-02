Monument voor doodgereden journaliste Stephanie Verbraekel ingehuldigd: “Hopen dat haar dood toch iets veranderd heeft” JCV

05 februari 2020

15u13 1 Brussel De anders zo drukke Haachtsesteenweg was woensdagmiddag even in stilte gehuld. Even voorbij de Sint-Servaaskerk werden veren geplaatst aan het nieuwe monument voor Stephanie Verbraekel. Op 7 november 2017 werd die journaliste doodgereden toen ze daar de straat overstak. Woensdag zou ze 31 jaar zijn geworden. Zowel haar familie als de actiegroepen die ontstonden na haar dood, bliezen daarom verzamelen voor de inhuldiging.

Het monument is van de hand van de bekende designer en buurtbewoner Jean-François D’Or. Met het sobere monument, waarin veren verwerkt zitten, verwijst hij naar de kwetsbaarheid van iedereen in het verkeer. “De veren en de letters verwijzen naar Stephanie”, zeggen haar ouders Hilde en Patrick. “Ze verzamelde zelf veren en de letters zijn er van haar werk als graficus. De artiest is er anderhalf jaar mee bezig geweest om het goed te krijgen. Wij vinden het alvast heel geslaagd.”

De ouders van Stephanie Verbraekel namen woensdag ook het woord om de aanwezigen op de herdenking te bedanken. “Het is dubbel om terug te keren naar de gemeente”, klonk het. “We hebben hier mooie momenten beleefd toen we haar appartement in orde zetten. Dat waren momenten waarbij je normaal niet zou stilstaan, maar die ons nu heel dierbaar zijn. En zij voelde zich hier thuis, ook al heeft de buurt weinig kans gehad om haar te leren kennen.”

We hopen dat Stephanie niet voor niets gestorven is. Er moet iets veranderen, en dat gebeurt ook. Vroeger kon ik hier op 5 minuten 3 à 4 hardrijders zien langsrazen. Nu duurt dat toch al een half uur. Maar er zijn nog rotte appels en die moeten eruit Papa Patrick

In de nasleep van de dood van Stephanie Verbraekel ontstond in Schaarbeek de beweging 1030/0, die ijvert voor meer verkeersveiligheid. “Dat is voor ons toch een positief punt”, zegt vader Patrick. “We hopen dat Stephanie niet voor niets gestorven is. Er moet iets veranderen, en dat gebeurt ook. Vroeger kon ik hier op 5 minuten 3 à 4 hardrijders zien langsrazen. Nu duurt dat toch al een half uur. Maar er zijn nog rotte appels en die moeten eruit.”

Symbool

Zowel de ouders van Verbraekel als bewoners en kinderen uit de buurt legden tijdens de herdenking veren neer bij het monument. “De mensen uit de buurt zullen de veren mee helpen onderhouden door ze regelmatig te vervangen”, zegt Pieter Fannes van actiegroep 1030/0. “Ze staan niet alleen symbool voor kwetsbaarheid, maar ook voor de toekomst waar we allemaal samen naartoe willen.”

Voor de plaatselijke actiegroep heeft de dood van Stephanie Verbraekel veel betekenis. “Het heeft heel wat mensen bewust gemaakt van het probleem”, zegt Fannes. “Ook politici kunnen niet meer ontkennen dat dit een prioriteit is voor heel wat bewoners. En we hebben nu een algemene zone 30 en er gebeuren veel meer controles. Veel bewoners zijn daarvoor ook vragende partij.”

Toch gaat de verandering traag. “Dat is soms frustrerend”, zegt Fannes. “Maar veiligheid is nu in ieder geval al een prioriteit in het beleid. Het is nu de zaak om niet alleen controles uit te voeren, maar ook het straatbeeld te veranderen. Schaarbeek telt nog te veel sluipwegen, of routes die dwars door woonwijken lopen.”