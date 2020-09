Monowheel vliegt in brand tijdens opladen Stephanie Romans

18 september 2020

10u27 0 Brussel De batterij van een monowheel die aan het opladen was, heeft in Ukkel een brandje veroorzaakt. Het apparaat stond naast plastic kisten in de garage. De bakken begonnen te smeulen door de hitte van de batterij.

De brandweer kwam rond 15 uur aan in de Rodelaan. De bewoners van het huis, met drie verdiepingen, waren al naar buiten gekomen. De politie had iedereen in veiligheid gebracht.

De brand was vlug onder controle en veroorzaakte weinig schade. Nadat de woning was verlucht, konden de bewoners terugkeren naar huis.

Rookmelder

De Brusselse brandweer grijpt het incident in de Ukkelse Rodelaan aan om te waarschuwen voor elektrische apparaten. Want hoewel het deze keer goed afliep, is dat niet altijd het geval. “Laad elektrische apparaten op in een ruimte waar een rookmelder is. Zorg daarnaast dat het apparaat niet vlakbij andere brandbare voorwerpen staat.”