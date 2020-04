Mondmaskers ‘Think Pink’ al na enkele dagen (tijdelijk) uitverkocht VHS

21 april 2020

22u55 0 Brussel De actie waarbij Think Pink mondmaskers verkoopt, is zo’n gigantisch succes dat de borstkankerorganisatie al door haar voorraad heen zit. ‘Tijdelijk uitverkocht’, zo staat te lezen op de website.

Pas enkele dagen geleden lanceerde Think Pink de mondmaskeractie. Via de website konden pakketjes van tien exemplaren gekocht worden: in sober wit of in een frisse kleurprint, telkens met het logo van de borstkankerorganisatie. Kostprijs per stuk: 2,49 euro. Daarvan gaat 80 procent naar de strijd tegen kanker. Maar wie zo’n mondmaskers in huis wil halen en tegelijk het goede doel steunen, is er dus aan voor de moeite. Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat tal van steden en gemeenten intussen bij Think Pink grote bestellingen van de mondmaskers hebben geplaatst om ze uit te delen aan hun inwoners.