Mondmaskerplicht wordt in het algemeen keurig nageleefd in de hoofdstad: "Echte ramp moet nog komen"

06 augustus 2020

11u35 0 Brussel Intussen lopen Brusselaars al een kleine twee weken in de buitenlucht bijna permanent rond met een mondkapje dat hun neus en mond bedekt. De verplichting geldt in nagenoeg alle drukke straten van het Brussels Gewest. Intussen lopen Brusselaars al een kleine twee weken in de buitenlucht bijna permanent rond met een mondkapje dat hun neus en mond bedekt. De verplichting geldt in nagenoeg alle drukke straten van het Brussels Gewest. Nadat de meeste signalen vorig weekend wezen op een steeds verder ingeburgerd plichtsbesef , lijkt Brussel zich intussen bijna volledig te hebben aangepast aan de nieuwe norm.

Op de Vismarkt bij het Sint-Katelijneplein heeft Christian (55) zijn masker niet op, terwijl het eigenlijk ook daar verplicht is. “Normaal draag ik het wel, maar ik ga bijna mijn straat indraaien, waar het masker niet verplicht is.” Christian probeert vakkundig enkel in de straten te wandelen waar het masker niet verplicht is. “Maar dat is onleefbaar”, klinkt het. “Ik zal het nu wel nog opzetten voor die drie mensen die dagelijks aan covid sterven, maar de echte ramp moet nog komen”, geeft hij aan. “Vandaag zijn het drie mensen die sterven aan covid, maar binnenkort zijn het er honderden die aan de gevolgen van de crisis zullen overlijden.”

Telefoneren

Iets verderop, op het De Brouckèreplein, merken we dat de verplichting plichtsgetrouw wordt opgevolgd. Enkelingen die het masker niet dragen, staan niet open voor toelichting en stappen stevig voort. We merken vooral dat mensen die iets drinken, eten, of een sigaret roken, hun masker tijdelijk onder de kin plaatsen. Het crisiscentrum verduidelijkt wat betreft het afzetten van het masker om iets te drinken of eten: “Het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger,…).”

Toch valt het op dat, ondanks de temperaturen, heel wat mensen in de buurt van de Nieuwstraat en de Grote Markt het masker nauwgezet dragen.