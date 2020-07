Mondmaskerplicht ook in Nieuwstraat goed opgevolgd Robby Dierickx

11 juli 2020

16u20 0

Voortaan is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en die verplichting werd zaterdag in de Brusselse Nieuwstraat goed opgevolgd. Aan de ingangen van de winkels stonden bewakingsagenten die klanten die geen mondmasker droegen, aanmaanden om dat wel te doen. Diezelfde bewakingsagenten ontsmetten ook de handen van de klanten voor ze de winkel binnen wandelden.

Volgens de Brusselse politie waren er geen noemenswaardige problemen rond de mondmaskerplicht.