MolenGeek zoekt laptops voor kwetsbare jongeren JCV

26 maart 2020

14u04 1 Brussel Technologiebedrijf MolenGeek doet een oproep naar bedrijven en particulieren die een oude laptop kunnen missen. Daarmee willen ze kinderen helpen die thuis geen computer hebben om hun schoolwerk te doen.

Door de opschorting van de lessen wordt van leerlingen verwacht dat ze online mee blijven met oefeningen en leerstof. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend want in niet elk Brussels huishouden is een computer of een internetverbinding.

Telecomoperatoren maakten eerder al bekend dat ze gratis internet bieden aan schoolkinderen die thuis geen verbinding hebben. Techincubator MolenGeek wil verder iets doen aan het computertekort. “Indien je in een bedrijf werkt en uw IT-materiaal is op het einde van de lease of op het einde van zijn levensduur, neem dan contact met ons op”, zo klinkt het in hun oproep. “Wij zorgen voor de verwerking, formattering, herinstallatie, update en herverdeling ervan.”

Scholen die voor hun leerlingen op zoek zijn naar materiaal, kunnen hetzelfde doen.