MolenGeek gaat in zee met Proximus: “Technologie toegankelijk maken waar ze het minst bereikbaar is” JCV

13 november 2019

13u27 1 Brussel De Molenbeekse tech-start-up MolenGeek sluit een partnerschap met Proximus. Jongeren uit de gemeente die een carrière in de digitale technologie zien zitten, krijgen zo de kans op ondersteuning en een stageplaats.

MolenGeek is een centrum dat beginnende informatica-ondernemers op weg helpt, bijvoorbeeld door programmeerlessen aan te bieden. Jongeren die hun draai niet vinden in het onderwijs kunnen er terecht. De organisatie heeft al vestigingen in Italië en Nederland.

Proximus zal zijn volledige technologische expertise ter beschikkiung stellen van het Molenbeekse initiatief. Het gaat dan om telecommateriaal en -diensten, uitwisseling van kennis, opleidingen, consultancy en hackathons. Een andere belangrijk deel van de samenwerking is dat jongeren een aantal stageplaatsen kunnen invullen bij Proximus.

Bereikbare technologie

“We verleggen grenzen door samenwerkingsmogelijkheden te bieden aan jonge talenten die bij MolenGeek werden opgeleid en die niet noodzakelijk een typisch onderwijstraject hebben doorlopen”, zo laat Proximus weten.

Het partnerschap betekent ook voor MolenGeek een belangrijke nieuwe stap. “Dit is het resultaat van twee jaar werk en stelt ons vandaag in staat onze krachten te bundelen om technologie toegankelijk te maken voor iedereen en vooral daar waar ze het minst bereikbaar is”, zegt Ibrahim Ouassarimedeoprichter van MolenGeek.