Molenbekenaar Pieter Elsen vist met kano plastic uit het kanaal: “Mensen bewust maken van het probleem” JCV

27 september 2019

09u23 0 Brussel Opvallend zicht op het Brusselse kanaal deze dagen: enkele jongemannen en vrouwen varen er met een kano op het water en vissen drijvend afval uit het water. Pieter Elsen (32) uit Sint-Jans-Molenbeek is de man achter het initiatief. Wie dat wil kan met hem in de kano kruipen en met eigen ogen zien hoe vuil het water is.

Elsen woont vlakbij het kanaal, op de Leopold II-laan. Toen hij op een dag de krant wou lezen langs het water viel het plastic en de smurrie die er ronddreven hem ineens op. “Vreemd, want het is een plek waar je elke dag kan langslopen, zonder dat je iets speciaals ziet”, zegt hij. “Maar als je goed kijkt valt het echt op hoeveel vuil er drijft. Ik was zo verbouwereerd dat ik mezelf voornam er iets aan te doen. Twee weken later heb ik me dan een kano gekocht.”

De eerste vaart van Elsen was in juni. “De bedoeling is minstens 1 keer per week uit te varen en elke week iemand nieuw mee te nemen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de actie. Na elke tocht verschijnt er dan een bericht op de facebookpagina Canal it up. De reacties zijn allemaal positief, zowel op de facebookpagina als langs de kant op de kade. Wat voor mij een teken is dat er vraag is naar een structurele oplossing, het probleem laat de mensen allerminst koud. Ondertussen ben ik al met zo’n 30-tal mensen het kanaal opgetrokken en krijg ik aanvragen van mensen met andere kano’s die mee willen helpen.”

Steun van Stad

Vrij snel kreeg Elsen voor zijn project al de steun van de Stad Brussel. “We mogen van hen een loods gebruiken vlakbij het kanaal om onze kano op te slaan”, zegt hij. “Daar staan ook de vuilnisbakken waar we na onze vaart ons afval sorteren. Dat maakt het allemaal makkelijker want eerst lag de kano bij mijn ouders in Jette.”

Elsen is niet de enige die het kanaal schoonmaakt. Ook Net Brussel heeft 1 boot waarmee ze meermaals per week afval uit het kanaal vissen. “Toch vinden we nog altijd vuil hoor”, zegt Elsen. “Plastic uit het kanaal vissen met een kano is dweilen met de kraan open, het is een nooit ophoudende stroom. Voor mij is dit eerder een manier om mensen bewust te maken van het probleem tot er een echte oplossing komt.”.

Wie zelf een kijkje neemt op het kanaal merkt inderdaad dat er heel veel vuil bovendrijft. “Je moet er rekening mee houden dat een groot deel van het afval dan nog onder water zit”, zegt Elsen. “Bovendien is het kanaal een moeilijke omgeving omdat er weinig of geen stroming op zit en de verplaatsing van het drijvend plastic vooral afhangt van de wind. Daarom werken sommige plasticvangers niet goed. De wind verandert doorheen de dag al eens van richting en het net gevangen plastic drijft er dan zo weer uit.”

Automatisch systeem

Elsen wil het bij zijn boottochten niet laten. “Het uiteindelijke doel is de minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) te contacteren en hem enkele oplossingen voor te stellen waarvan ik weet dat ze toepasbaar zijn hier op het kanaal”, klinkt het. “Het vuil zou automatisch uit het water moeten gehaald worden, bijna zonder tussenkomst van mensen. De beste oplossing is dat er geen plastic in het water terecht komt, maar daarvoor wordt het nog te veel gebruikt in onze maatschappij.”

Een interessant idee is de Nederlandse start-up The Great Bubble Barrier, zegt Elsen. “Zij werken met een systeem van waterbubbels die het plastic naar boven en naar de zijkant doet drijven, waar het uit het water kan worden gehaald. De sluis in Molenbeek zou daarvoor de ideale plaats zijn. Ik heb nog geen bevestiging gekregen dat deze oplossing toepasbaar is op het kanaal maar het is wel belangrijk dat dit probleem aangepakt wordt.”