Molenbeekse school krijgt gloednieuw gebouw: “Geeft de buurt het respect die ze verdient” JCV

13 september 2019

12u06 0 Brussel Amper een jaar nadat de eerste steen werd gelegd, mag de vernieuwde basisschool Ket&Co de deuren openen in Molenbeek. De voormalige Windekind-school kreeg een nieuwbouw en kan daardoor dubbel zo veel kinderen opvangen. “Hier hadden we niet van durven dromen”, zegt de directrice.

Het nieuwe gebouw met zijn bijna gouden buitenkant trekt behoorlijk wat aandacht in de Jean-Baptiste Decockstraat in Molenbeek. Tot voor zeer kort stond hier de basisschool Windekind, maar die vervelt nu tot de nieuwe school Ket&Co. De nieuwe gebouwen, met onder meer een moderne speelplaats en sportzaal, zijn meer dan welkom. “Hiervoor zaten we in een oud gebouw en in tijdelijke containers die bijna 20 jaar zijn blijven staan”, zegt directrice Ingrid Depraetere. “We hebben van de nieuwbouw gebruik gemaakt om onze manier van lesgeven te veranderen en die te verwerken in het gebouw. Zo zijn veel klassen speciaal afgestemd op co-teaching, waarbij er twee leerkrachten voor de klas staan. Veel ruimtes zijn ook heel flexibel zodat we snel kunnen wisselen tussen verschillende vormen van lesgeven, of waar kinderen apart opdrachten kunnen doen. Het is niet meer zo dat een leerkracht alleen vooraan in de klas staat en zijn les opdraagt.”

De nieuwe school staat in een buurt die nood heeft aan goed onderwijs. “93 procent van onze kinderen komt uit een gezin waar geen Nederlands wordt gesproken”, zegt Depraetere. “Dit is een van de armste scholen van Brussel. Daarom is het ook zo belangrijk dat hier geïnvesteerd wordt. Zo geef je de mensen een gevoel van eigenwaarde, dat ook zij een goede omgeving verdienen. Dat maakt het makkelijker om de mensen uit de buurt te betrekken bij de school.”

Snelle bouw

De bouw van de school gebeurde in ieder geval snel. “De eerste steen werd ongeveer een jaar geleden gelegd en vandaag kunnen we het gebouw inhuldigen”, zegt Sven Gatz (Open VLD), binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “Dat is mede dankzij mijn voorganger Guy Vanhengel (Open VLD), die heel sterk met dit dossier is bezig geweest. Het was ook nodig, de oude gebouw waren niet meer werkbaar. In deze buurt liggen de kansen niet voor het oprapen en het is dan ook onze plicht om hier kwaliteitsvol onderwijs te bieden.”

Voorlopig biedt de school plaats aan 260 leerlingen in de kleuter- en lagere klassen. Op termijn moeten er dat 400 worden. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal kinderen dat in Windekind onderdak had. ”We hebben vijf Nederlandstalige scholen in Molenbeek”, zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs Jef Van Damme (SP.A). “Daarvan hebben we er de laatste jaren twee gerenoveerd en twee andere hebben een volledig nieuwbouw gekregen. Dat is een investering waar de gemeente en de VGC trots op mag zijn. Dit project komt ook de hele buurt ten goede, want de sporthal zal open staan voor activiteiten van buiten de school.”

Growfunding

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de speelplaats voor de kinderen van de lagere school. Ket&Co wil die graag omvormen tot een schoolplein14. Dat is een idee van de Nederlandse voetballer Johan Cruijff, waarbij de speelplaats wordt aangekleed met kleurrijke vlakken om aan te zetten tot sport en spel. De school en haar partners hebben hiervoor een Growfunding-actie opgestart om het nodige geld bij elkaar te zoeken.