Molenbeekse rode loper in brand gestoken tijdens Nieuwsjaarsnacht JCV

02 januari 2020

16u40 0 Brussel De rode loper op de Gentsesteenweg en de Ribaucourtstraat die recent nog voor controverse zorgde in Molenbeek, is tijdens de Nieuwjaarsnacht door vandalen in brand gestoken. Een deel van het tapijt op de Ribaucourtstraat ging in vlammen op.

De rode loper zorgde vorige week nog voor ophef in de gemeente. Het tapijt moest de aantrekkelijkheid van de winkelstraten verhogen. Volgens de oppositie werd de decoratie, met een kostprijs van ruim 27.000 euro, echter geplaatst zonder de budgettaire regels te respecteren.

“Het geld van de Molenbeekse belastingbetaler gaat in rook op”, zegt voormalig schepen en huidig oppositielid Ahmed El Khannouss (CDH), die de zaak vorige week ook al aanklaagde. “Dit is onaanvaardbaar. Op de volgende gemeenteraad wil ik inzage krijgen in de rekeningen.”