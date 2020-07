Molenbeekse organisatie We Love BXL opent ‘safe space’ voor vrouwen JMBB

24 juli 2020

09u06 0 Brussel We Love BXL is een jeugdorganisatie die inzet op ondersteuning van alle Brusselse jongeren op het vlak van zelfontplooiing en zelfontwikkeling. Sinds kort hebben ze op hun HQ in Molenbeek een ‘safe space’ geopend waar vrouwen het vrank en vrij kunnen hebben over hun gevoelens en de precaire situaties waarin ze zich bevinden. Binnenkort is het de bedoeling dat zo’n ruimte er ook komt voor mannen.

We Love BXL organiseert al sinds 2019 activiteiten zoals workshops en bootcamps die jongeren vooruit moeten helpen op het vlak van zelfvertrouwen, onderwijs, ondernemerschap, en werk. De bedoeling is om het maximum uit alle jongeren te halen. Daarnaast kun je er ook gewoon zelf gratis gaan co-worken of meedoen aan de diverse activiteiten. Salwa Boujour, communicatieverantwoordelijke bij We Love BXL, is zelf journalist en schreef haar thesis over verbaal geweld tegenover vrouwen op de redactie. Na dat onderzoek en haar eigen werk als journalist werd ze getriggerd om een plek op te richten waar er gepraat kan worden over zaken als verbaal en fysiek geweld dat vrouwen ondergaan.

Luisterend oor

De safe space is in principe een ontmoetingsplek voor mensen die gewoonlijk gemarginaliseerd zijn in onze maatschappij, vertelt Salwa. “Hier komen mensen samen die een discours hebben dat vaak als minderwaardig wordt beschouwd. Iedereen die hier komt, kan elk onderwerp of elke vraag bespreken zonder enige taboesfeer.” Tijdens de lockdown is de mentale gezondheid dan ook enorm op de proef gesteld, klinkt het. “Niet iedereen voelt zich thuis even comfortabel, om uiteenlopende redenen. Wij focussen op ons empathisch vermogen en willen een luisterend oor bieden. Zelf zijn we geen therapeuten, dus raadgeven doen we niet. Onze taak is luisteren en van gedachten uitwisselen.” De safe space moet ook een plek zijn waar vrouwen mogen huilen, schreeuwen, of iets kapot maken. Tegelijkertijd moet het een ruimte zijn voor een glimlach: alles kan. “Tijdens de bijeenkomsten kunnen de emoties oplaaien. Wanneer de vrouwen de ruimte opnieuw verlaten, voelen ze zich opgelucht.”

Charlotte en Salwa zijn op zoek naar mannen die mannelijke praatgroepen willen begeleiden, want deze safe space is wel exclusief opgericht voor vrouwen. Ook gemengde safe spaces behoren tot de toekomstplannen. “Mannen worden nog niet genoeg gestimuleerd om open te praten over hun emoties en gevoelens, dus we gaan daar in de toekomst zeker op inzetten,” zegt Charlotte, want het concept slaat aan. “Ik ontvang veel dankbare berichtjes dat deze space bestaat.”