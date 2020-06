Molenbeekse kunstenaars beschilderen ramen voor wandelparcours JCV

16 juni 2020

16u59 0 Brussel 15 kunstenaars uit Sint-Jans-Molenbeek zullen de komende weken evenveel ramen in de gemeente decoreren met kunstwerken. Die vormen deze zomer dan een wandelparcours.

De werken worden met krijt aangebracht op de ramen van woningen in heel de gemeente. “Op deze manier ondersteunen we niet alleen kunstenaars in deze moeilijke tijden, maar bieden we ook aan de thuisblijvers deze zomer een artistieke speurtocht aan”, zegt Gloria Garcia-Fernandez (Open VLD), schepen van Nederlandstalige cultuur in Molenbeek.

Zowel bekende als minder bekende kunstenaars nemen deel. Zo nemen tekenares Judith Vanistendael, kunstenares Teresa Sdralevich en modeontwerpster en schilderes Ilke Copart deel aan het project. Alle kunstwerken worden verbonden in een wandelparcours, dat op 1 juli gelanceerd wordt.