Molenbeek opent nieuw testcentrum JMBB

30 september 2020

14u57

Bron: Belga 0 Brussel Woensdagochtend is het nieuwe gemeentelijke testcentrum van Sint-Jans-Molenbeek voorgesteld. De nieuwe locatie en uitgebreide testcapaciteit zijn er gekomen om het plaatsgebrek van het vorige centrum te counteren.

Dat vorige centrum bevond zich op de Ninoofsesteenweg. Het nieuwe triagecentrum ligt in de Werkhuizenstraat en opent donderdag officieel de deuren.

De Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek besliste al op 1 juli om een testcentrum voor COVID-19 te openen. Daar kon het tot 200 testen per dag aan, maar dat bleek niet meer te volstaan. In de Werkhuizenstraat vindt het nu een voormalig OCMW-gebouw dat voldoende ruimte en meer comfort biedt, zodat er tot driehonderd testen per dag afgenomen kunnen worden. “We ontvangen voornamelijk Molenbekenaren, maar het centrum is bekend aan het worden en dus zijn er artsen die soms ook niet-Molenbekenaren doorsturen”, zegt burgemeester Moureaux.

Nood aan meer financiering

De omkadering en de werking wordt volledig gefinancierd door de gemeente Molenbeek zelf, enkel voor de verwerking van de testen werd er een protocolakkoord aangegaan met het Sint-Pietersziekenhuis, dat kan rekenen op federale steun. De steun van het Brussels Gewest blijft weliswaar nog achter. “Op termijn, en dat kan snel gaan, zal Molenbeek een van de grotere gewestelijke testcentra worden waar meerdere gemeenten van gebruik kunnen maken. Om dat mogelijk te maken hebben we nood aan meer financiering en extra helpende handen. Dat is een conditio sine qua non”, verduidelijkt Moureaux.

Het gemeentelijk testcentrum van Molenbeek werkt enkel op voorschrift van een dokter en is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 13 uur.