Molenbeek lanceert solidariteitsplatform JCV

17 maart 2020

18u29 0 Brussel De gemeente Sint-Jans-Molenbeek lanceert een platform om een netwerk te maken voor de verenigingen en de inwoners van de gemeente. Doel is de solidariteit tijdens de corona-epidemie te versterken.

Iedereen die zich wil engageren als vrijwilliger door bijvoorbeeld boodschappen te doen voor oudere mensen, kan zich aanmelden. “Al verscheidene dagen ontvang ik verzoeken van inwoners die zich ten dienste willen stellen en solidair willen zijn in deze crisisperiode”, zegt

Burgemeester Catherine Moureaux (PS). “Ik wil dat graag koppelen aan de knowhow van de verenigingen die nu al de meest kwetsbare helpen met de bedoeling een krachtig hulpnetwerk op punt te zetten. We moeten zo samen door de crisis komen zonder risico’s te nemen op het gebied van gezondheid.”

Het platform krijgt de naam ‘Solidarité 1080 Solidariteit’ mee. Wie wil deelnemen kan contact opnemen met het volgende 02 600 74 44 of via de website van de gemeente: www.molenbeek.be. Er is ook een facebookgroep met dezelfde naam.