Molenbeek installeert camera die koorts meet van bezoekers gemeentehuis JCV

10 juni 2020

09u23 0 Brussel De gemeente Sint-Jans-Molenbeek installeert een volautomatisch systeem aan de ingang van haar gemeentehuis dat automatisch de koorts meet van bezoekers. Er is ook een automatische verdeler voor desinfecterende gel aan gekoppeld.

Het apparaat is uitgerust met een thermische camera, met een koortsdetectiefunctie en een masker. “Het kan in minder dan een seconde op lichaamstemperatuur meten en is gekoppeld aan een automatische hydro-alcoholische gel dispenser”, zo laat de gemeente weten.

Het apparaat is meteen een primeur in Brussel. Het moet vooral een serene terugkeer naar het werk van het gemeentepersoneel mogelijk maken. Het apparaat moet ook de bewoners die toch naar het gemeentehuis afzakken, gerust stellen.

Toch is het nieuwe systeem niet zaligmakend. “Ik herinner iedereen eraan dat niets de maatregelen zoals sociale afstand bewaren, handen wassen en het dragen van een masker zal vervangen”, zegt burgemeester Catherine Moureaux (PS). Maar dit systeem is een onmiskenbaar pluspunt voor onze gemeente en het zal de maatregelen die we al hebben genomen in de strijd tegen COVID-19 versterken.”