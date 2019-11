Molenbeek en Brussel slaan handen in elkaar voor kanaalwijk JCV

27 november 2019

17u13

Bron: Belga 0 Brussel Binnen het Brusselse stadsvernieuwingscontract Citroën - Vergote zijn woensdag in de Allée du Kaai tijdens een ontmoetingsnamiddag veertien socio-economische projecten voorgesteld. De projecten kunnen rekenen op twee miljoen euro steun voor de creatie van duurzamere, dynamischere en meer solidaire wijken.

Citroën - Vergote is het eerste Brusselse stadsvernieuwingscontract en omvat de zones van de Citroëngarage en het Maximiliaanpark tot aan het Vergotedok. Een zone die zich zowel in Molenbeek als Brussel-stad bevindt. Het contract loopt sinds 2017 en wordt afgerond in 2022.

Behalve de heraanleg en de bouwprojecten die voorzien zijn in de verschillende wijken, lanceerden de stad Brussel en de gemeente Molenbeek ook een projectoproep “ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven”. De veertien geselecteerde socio-economische projecten focussen op zes thema’s: jongeren, opleidingen, opvang van vluchtelingen, stadslandbouw, netheid en de invulling van openbare ruimtes.

Allen migranten, allen burgers

“Deze acties worden gedragen door de plaatselijke aandeelhouders die zich dag na dag inzetten om een sociaal weefsel te creëren, zodat elke inwoner zich in zijn of haar wijk ten volle kan ontplooien”, stellen Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) en bevoegd Brussel schepen Arnaud Pinxteren (Ecolo-Groen).

“Allen migranten, allen burgers!” is een project dat de betrokkenheid van de burgers wil vergroten en het psychosociaal welzijn van migranten wil verbeteren via initiatieven als een tentoonstelling of een verhalenbundel. Een ander project is “Schapen in de stad” van vzw Parckfarm. Zij tonen je hoe belangrijk schapen kunnen zijn in het beheer van groene ruimten of leren je wol weven en schapen scheren.