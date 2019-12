Moeder rent kind achterna en sluit per ongeluk deur appartement, baby blijft alleen achter met kookpot op vuur SHVM

24 december 2019

21u41 2 Anderlecht Een bezorgde moeder heeft op kerstavond de Brusselse brandweer opgeroepen nadat ze per ongeluk de deur sloot van haar appartement op het moment dat ze haar kind wilde achtervolgen. Datzelfde ogenblik verbleef haar ander kind, een baby van 8 maanden, alleen in het appartement met een kookpot op het vuur.

Het incident vond plaats om 19 uur in een appartement in Anderlecht. Een moeder belde in paniek de brandweer op. Die eerste verbleef thuis met haar twee kinderen, waarvan een van negen jaar oud en een baby van acht maanden. Het oudste kind was tot in de trappenhal gelopen. Daarop probeerde de moeder tot bij haar kind te geraken, maar sloot in volle verwarring de deur van haar appartement achter zich. Haar baby van acht maanden lag op dat moment alleen in de woning terwijl er een kookpot op het vuur stond.

De hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en beukten de toegangsdeur van het appartement in. Ze zagen daaropvolgend hoe de woning op dat moment al vol rook hing. Gelukkig lag de baby in zijn cosy, die op de grond stond, waardoor het kindje niet al te veel bevangen raakte door de verbrandingsgassen.

Het kindje werd vervolgens door een ziekenwagen van de brandweer en een MUG van het Erasmushospitaal overgebracht naar het ziekenhuis, met een lichte CO-intoxicatie. “Het is begrijpbaar dat de moeder die één van haar kinderen in gevaar ziet, er niet aan gedacht heeft om haar sleutels te nemen”, meent brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.