Moeder krijgt 3 jaar cel met uitstel voor onvrijwillig doden van baby WHW

22 oktober 2019

18u38 0 Brussel Een jonge moeder is veroordeeld tot een straf van drie jaar met uitstel voor de onvrijwillige doodslag op haar drie maanden oude zoontje. De ex-partner van de vrouw kreeg vijf jaar cel met uitstel.

De kleine Angelo overleed op 2 januari 2015 aan het Shakenbabysyndroom. De artsen stelden ook oudere en recente breuken vast op het lichaam van de baby. De jongen werd in de nacht van 19 op 20 november 2014 bewusteloos binnengebracht op spoed. Volgens de moeder en haar partner stopte de baby regelmatig met ademen in zijn slaap en hadden ze de jongen daarom door elkaar geschud om hem te wekken. De baby stierf uiteindelijk op 2 januari van het jaar erna. Een autopsie bracht aan het licht dat de jongen overleed aan het Shakenbabysyndroom en meerdere oudere en recente breuken had. De moeder en haar partner werden ervan verdacht dat ze geweld hadden gebruikt tegen de baby. Ze werden in beschuldiging gesteld van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Hun versie van wat gebeurde de avond van 19 november kwam niet overeen met de verwondingen van de baby.