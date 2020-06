Moeder en kind (9) afgevoerd naar ziekenhuis met CO-intoxicatie Robby Dierickx

07 juni 2020

14u12

Bron: Belga 1 Brussel Een moeder en haar 9-jarig kind werden zaterdagavond naar het ziekenhuis afgevoerd wegens een CO-intoxicatie in een flat in de Brusselse gemeente Ganshoren. Oorzaak was een slecht werkende waterverwarmer die in een hermetisch afgesloten badkamer hing.

De feiten speelden zich af in een flat in de Sippelberggaarde in Ganshoren. De brandweer kreeg een oproep nadat een vrouw het bewustzijn verloren was in een badkamer. Al snel bleek het om een CO-intoxicatie te gaan. De vrouw werd samen met haar 9-jarig kind, dat een lichte intoxicatie opliep, afgevoerd naar het ziekenhuis. “De oorzaak was een slecht werkende waterverwarmer die in een hermetisch afgesloten badkamer hing”, liet Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer, weten.

De woordvoerder herhaalde ook meteen nog eens de basisregels voor het vermijden van een CO-vergiftiging. “Een conform apparaat, geplaatst en onderhouden door een erkende technieker, een correcte evacuatie van de verbrandingsgassen en aanvoer van verse lucht zijn noodzakelijk.”