Moeder die moord op dochter (7) dagenlang verborg, krijgt geen proces: raadkamer beveelt internering Stephanie Romans

29 juli 2020

16u44 0 Brussel De moeder (39) uit Molenbeek die in januari haar dochter (7) doodde, krijgt geen proces. Ze is ontoerekeningsvatbaar en wordt rechtstreeks geïnterneerd. De moeder (39) uit Molenbeek die in januari haar dochter (7) doodde, krijgt geen proces. Ze is ontoerekeningsvatbaar en wordt rechtstreeks geïnterneerd. Toen Marniah S. de dood van haar kind ging aangeven bij de gemeente, lag het meisje al dagen dood in bed. Het meisje zou gestorven zijn door toediening van medicijnen.

Dagenlang wist niemand dat de kleine M. (7) gestorven was. Op school had mama het meisje op donderdag en vrijdag ziek gemeld. In het weekend kwam het kind niet buiten, maar dat vonden de buren niet zo vreemd. Het was tenslotte geen weer om buiten te spelen eind januari.



Aan moeder Marniah S. merkten de medebewoners van het appartementsgebouw in de Hoopstraat ook al niets vreemds. Integendeel zelfs. “Ze had chique kleren aan, netjes make-up op... En intussen lag haar dochter dood in bed? Hoe is dat nu toch mogelijk?”, snikte een buurvrouw na de ontdekking.

Geen natuurlijke dood

Het overlijden van M. werd pas ontdekt toen de moeder na het weekend aangifte ging doen van het overlijden. Medewerkers van de gemeente, belden de politie. Een wetsarts onderzocht het lichaam van het meisje en concludeerde: dit was geen natuurlijke dood. De moeder had nooit hulp gezocht. Volgens onze informatie kreeg het meisje langere periodes medicijnen toegediend. Vermoedelijk waren dat kalmeermiddelen, die uiteindelijk haar dood veroorzaakten.

De politie arresteerde de moeder voor de moord op het meisje. Na een half jaar onderzoek, vroeg het Brussels parket vandaag de internering van de vrouw. De politie vermoedde al van in het begin dat de vrouw zware psychiatrische problemen heeft. De Brusselse raadkamer volgt die redenering. Er komt dus geen proces voor de strafrechter. De vrouw wordt rechtstreek geïnterneerd zodat ze een psychiatrische behandeling kan krijgen.