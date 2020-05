Modehuizen trekken Manneken Pis een mondmasker aan JCV

11 mei 2020

16u44 0 Brussel Design voor Manneken Pis op maandag. Het bekendste ketje kreeg immers een op maat gemaakt mondmasker van Maison Degand voor mond en neus geschoven. Dat moet onder meer het zorgpersoneel een hart onder de riem steken.

Het geschenk komt van een Brusselse solidariteitsgroep die de modehuizen Maison Degand en Nathan, het MAD Home of Creators en het Instituut Jeanne Toussaint verenigt. Het masker is een steunbetuiging aan al het zorgpersoneel, de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het maken van mondmaskers en beschermende kledij en de Belgen die gevraagd worden om een mondmasker te dragen in het kader van de exitstrategie.

In de afgelopen dagen en weken droeg Manneken Pis al af en toe een mondmasker, maar dat werd hem om gedaan door mensen die over de afsluiting kropen. Nu heeft het Brusselse ketje een officieel mondmasker dat hem echt past. “Het is wel geen officieel kostuum van Manneken Pis. Dat moet volgens de richtlijnen bestaan uit onder meer schoenen en een lijfje. Het is een geschenk, maar we gaan het ongetwijfeld wel bijhouden vanwege de bijzondere context”, vertelt Brussels schepen van Cultuur en Toerisme Delphine Houba (PS).