Mobility Store moet bezoekers voorbereiden op mobiliteit van morgen JCV

29 oktober 2019

16u46 0 Brussel In de Anspach Gallery opent woensdag de Brussels Mobility Store. Daar kunnen zowel inwoners als pendelaars de komende twee maanden terecht voor vragen over mobiliteit.

In de winkel krijg je bijvoorbeeld advies op maat over het mobiliteitsbudget. Er is ook een indoor piste waar mensen steps en elektrische fietsen kunnen uittesten. De Brusselse Kamer van Koophandel Beci en vastgoedbedrijf AG Real Estate willen bezoekers zo naar eigen zeggen klaar maken voor de mobiliteit van morgen.

“Mobiliteit speelt onmiddellijk in op de stedelijke economie, heeft invloed op de werkgelegenheid en het welzijn in de stad”, zegt Beci-CEO Olivier Willocx. “In onze jongste barometer blijkt dat 60 procent vindt dat mobiliteit ook een verantwoordelijkheid is van de werkgever maar dat men soms als werkgever het bos door de bomen niet meer kan zien. Met dit project wenst Beci een versnelling hoger te schakelen in de overstap naar een duurzame mobiliteit en wil het concrete mobiliteitsoplossingen aanbieden aan de Brusselse bedrijven.”

Verdwaald

De vzw MaestroMobile zal de Mobility Store uitbaten. Zij zullen de vragen van bezoekers beantwoorden. “Burgers en bedrijven zijn een beetje verdwaald in de jungle van mobiliteit”, zegt Xavier Tackoen van MaestroMobile. “Vandaar het idee om een fysiek contactpunt in het centrum van Brussel te installeren om vragen te beantwoorden. Een paar voorbeelden zijn: welke toepassingen kan ik gebruiken om efficiënt te bewegen? Is een autodeelsysteem voor mij? Hoe kan ik me voorbereiden op de evolutie van de lage emmissiezone of de opkomst van het mobiliteitsbudget in mijn bedrijf?”

De Mobility Store gaat open op woensdag 30 oktober 2019 en is te bezoeken tussen 10 en 12.30 uur.