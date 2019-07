Mobiliteitstips om de Tour te ontwijken SZM

06 juli 2019

14u56 0 Brussel Brussel Mobiliteit raadt aan om u dit weekend niet met de auto te verplaatsen in of rond Brussel. Je neemt best het openbaar vervoer om naar je bestemming te gaan. Op de website van Brussel Mobiliteit kan je terecht voor mobiliteitsadvies over de Grand Départ of je kan het gratis nummer 0800 94 001 bellen dat op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli uitzonderlijk bereikbaar is van 6u tot 18u.

In Brussel zou de Grand Départ 1 miljoen bezoekers aanlokken. Tijdens de eerste twee ritten op 6 en 7 juli zullen de straten van het parcours afgesloten worden en er zal ook een parkeerverbod gelden. Dit zal gepaard gaan met hinder voor het autoverkeer en het bovengrondse openbaar vervoer. Het volledige net van de MIVB is dit weekend wel gratis.

Zaterdag

Zaterdag vertrok het peloton voor de eerste etappe van de Tour rond 12.30 uur uit Molenbeek naar Charleroi en zal rond 16.45 uur terugkeren aan de Koninklijke Parklaan, dichtbij het Kasteel van Laken. Het parcours wordt daarbij afgesloten vanaf 12u en wordt pas om 20u heropend. De aankomstzone blijft afgesloten tot ’s nachts.

In zone 1: het westen van Brussel zal op de A12 aan de afrit Koninklijke Parklaan afgesloten zijn omwille van de doortocht. Je moet er ook rekening mee houden dat zowel de Leopold II-tunnel als de Brugmannlaan afgesloten zijn omwille van werkzaamheden. In zone 2 is de Reyerstunnels richting Centrum afgesloten en op de Middenring lopen de belangrijkste invalswegen op het parcours.

Zondag

Op zondag 7 juli wordt een ploegentijdrit van 27,6 km gereden met vertrek aan het Paleizenplein en aankomst op de Heizel nadat de renners het stadscentrum doorkruist hebben. Dan zal het nog moeilijker zijn om je te verplaatsen in Brussel, aangezien de start en finish in de hoofdstad is. De eerste ploeg gaat van start om 14u30 en de aankomst van het laatste team is voorzien rond 17u.

Het parcours wordt afgesloten om 6u en gaat pas om 20u weer open. De zone rond de finish blijft afgesloten tot ’s nachts. Het parcours verdeelt Brussel in drie zones. In zone 1: het westen van Brussel moet je rekening houden met dat zowel de Leopold II-tunnel als de Brugmannlaan die afgesloten zijn omwille van werkzaamheden. Door de doortocht van de Tour wordt op de A12 de afrit Koninklijke Parklaan ook afgesloten. In Zone 2: het noordoosten van Brussel kan je de stad niet bereiken via de A12 of de Leopold III-laan. Op de Middenring lopen de belangrijkste invalswegen ook dood op het parcours. In zone 3: het zuidoosten van Brussel kan je Brussel niet bereiken aan de verkeerswisselaar van Sint-Stevens-Woluwe. In omgekeerde richting is verkeer wel mogelijk maar de opritten Evere en Kraainem worden ook afgesloten. Ook toegang tot Brussel via de E411 wordt afgesloten, behalve voor de bussen van De Lijn. Via deze as is het wel mogelijk om Brussel te verlaten.