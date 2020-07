MIVB zet stap naar contactloos betalen: “Milieuvriendelijker dan oude papieren tickets” JCV

01 juli 2020

15u48 0 Brussel Je bankkaart of smartphone zijn voortaan voldoende om een rit te betalen op het Brusselse openbare vervoer. De MIVB deed woensdag haar nieuwe betaalsysteem uit de doeken waarmee dat mogelijk wordt.

Nieuwe valideringstoestellen zorgen ervoor dat je niet langer een MOBIB-kaart nodig hebt om te rijden met de MIVB. Voortaan volstaan enkel een bankkaart, smartwatch of smartphone om je ritje op de metro te betalen. Dat moet het makkelijker maken voor occasionele reizigers en voor toeristen.

Het nieuwe systeem werd woensdag voorgesteld door MIVB-baas Brieux de Meeùs en Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). Na een eerste grote test begin dit jaar is het systeem vandaag beschikbaar voor alle reizigers. Je kan gewoon je debet- of kredietkaart, die uitgerust is met technologie voor contactloos betalen, tegen het valideringstoestel houden. De betaling wordt meteen aanvaard en je kan aan je rit op het MIVB-net beginnen. Als je het net verlaat, hoef je de gebruikte bankkaart, smartwatch of smartphone gewoon opnieuw tegen het toestel te houden.

Maximaal 7,50 euro per dag

Een rit die contactloos betaald wordt, kost net zoals een rit op een MOBIB-kaart 2,1 euro en is een uur geldig. “De reiziger die meermaals op een dag betaalt via het systeem van contactloos betalen zal zijn of haar tarief aangepast zien in de loop van de dag”, zo laat de MIVB weten.. “Een reiziger zal maximaal 7,50 euro per dag betalen, dat is het dagtarief van MOBIB, zelfs als je meer dan vier keer een ticket valideert op dezelfde dag.”

Wil je zien wat je reishistoriek is, dan kan je daarvoor een speciale account aanmaken op de website van de MIVB. Het nieuwe betaalsysteem betekent ook dat de controleurs extra uitrusting krijgen om te kijken of je effectief betaald hebt. Zij krijgen daarvoor een speciaal controletoestel. “De bankgegevens die worden gebruikt om ritten mee te betalen zijn beveiligd en de MIVB heeft dus uiteraard geen toegang tot de details van de bankrekening”, aldus de vervoersmaatschappij. “Alle gegevens zijn beveiligd en beschermd.”

Minder papier

Met het nieuwe systeem wil de MIVB ook de verkoop van papieren tickets drukken. Die waren vorig jaar nog goed voor vier procent van alle vervoersbewijzen. “Occasionele reizigers kopen momenteel vaak papieren tickets, die duur zijn in aanmaak en bovendien niet recycleerbaar en niet herlaadbaar zijn”, klinkt het. “Door een makkelijke en snelle betaalwijze aan te bieden, bieden we tegelijkertijd een milieuvriendelijk alternatief aan.”

Aan minstens één toegangspoortje in de metrostations en op elke tram en bus zijn in de afgelopen maanden 5.500 nieuwe contactloze valideringstoestellen geïnstalleerd. In de komende maanden worden alle toegangspoortjes in de metrostations uitgerust met deze toestellen. De installatie en de werkingskosten voor de komende acht jaar betekenen voor de MIVB een investering van 15 miljoen euro.