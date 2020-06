MIVB zal binnen de 2 jaar al haar verkoopautomaten vervangen JCV

15 juni 2020

10u46 0 Brussel De MIVB wil tegen de lente van 2022 al haar verkoopautomaten vervangen door modernere exemplaren. De vervoersmaatschappij begint deze maand met de installatie van de nieuwe toestellen, die makkelijker te gebruiken zijn en meer functies hebben.

De eerste :nieuwe exemplaren doken al in de herfst van vorig jaar op, maar dat ging om een pilootfase. De uitrol van de nieuwe toestellen was gepland voor maart, maar moest door de coronacrisis uitgesteld worden. De MIVB is nu echter opnieuw begonnen met de installatie van de toestellen. Binnen twee jaar moeten alle 403 bestaande exemplaren vervangen zijn.

De nieuwe automaten vervangen de oude rolknop door een touchscreen die makkelijker te bedienen is. De nieuwe toestellen komen er in twee modellen: een ‘light’ en een ‘full’ versie. Dei worden respectievelijk blauw en rood gekleurd. Via de light-versie kan je je MOBIB-kaart herladen en kan je alleen met bankkaart betalen. De full-versie laat ook toe om volledige MOBIB Basic-kaarten te kopen zodat je niet meer naar een loket moet.

Deze maand worden al 12 nieuw toestellen geïnstalleerd. Tegen de lente van 2022 zullen de 403 huidige automaten vervangen zijn door de nieuwe versies.