MIVB voor rechter gedaagd voor discriminatie van gesluierde vrouw SPS

27 september 2019

07u26

Bron: Belga 10 Brussel Unia en de Franstalige mensenrechtenliga dagen de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB voor de rechter voor discriminatie tegen een gesluierde vrouw. Dat meldt Le Soir.

Unia startte de rechtszaak tegen de grootste werkgever van Brussel in mei, samen met de Franstalige mensenrechtenliga, voor de arbeidsrechtbank. De vrouw in kwestie is een juriste die solliciteerde voor twee functies, die van Legal Officer en Business Analyst, waarbij ze niet in aanraking zou komen met het publiek.

In beide gevallen was haar evaluatie goed, zeggen Unia en de Franstalige mensenrechtenliga, en was het volgens de klaagster haar voornemen om haar hoofddoek aan te houden waardoor ze niet werd aangenomen.

De MIVB ontkent dat. "Als iemand niet wordt weerhouden, is dat omdat die niet over de nodige vaardigheden beschikt", zegt woordvoerster Françoise Ledune.

De hoorzitting vindt op 23 april plaats. Dan zal de rechtbank moeten oordelen of er al dan niet sprake is van discriminatie.