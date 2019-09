MIVB voert contactloos betalen in: “Vooral handig voor toeristen” JCV

13 september 2019

14u22 0 Brussel De MIVB zal in 2020 contactloos betalen met een bankkaart of -app mogelijk maken. Nog dit jaar gaat er een test van start met het nieuw systeem. De bedoeling is om het openbaar vervoer in Brussel toegankelijker te maken voor de gelegenheidsreiziger.

Wie nu met het openbaar vervoer in Brussel wil rijden, moet sinds de afschaffing van de papieren ticketjes een MOBIB-kaart op zak hebben. Voor wie slechts zelden het openbaar vervoer neemt, kan dat een obstakel zijn.

Daar zal de MIVB nu een mouw aan passen. In de loop van volgend jaar wordt het mogelijk om met je bankkaart of met een app rechtstreeks te betalen voor je rit. De MIVB zal daarvoor 6.200 nieuwe ontwaardingstoestellen aankopen. Die krijgen een plaats op bussen en trams en aan de ingang van metrostations. De nieuwe toestellen zullen voorlopig naast de huidige rode MOBIB-bakjes blijven bestaan.

De bedoeling is om het makkelijker te maken voor wie niet vaan het openbaar vervoer neemt. “We willen de aankoop vlotter en spontaner maken”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. “Vooral voor toeristen is dat belangrijk. Voor hen wordt het zo veel makkelijker om bus, tram of metro te nemen. Daarom plafonneren we de kost per dag op 7,5 euro. Een toerist die dan vijf keer de tram of metro neemt, krijgt dan een prijsvoordeel.”

Nog dit jaar start de MIVB met een testfase. In 2020 moet het project dan volledig uitgerold worden. Om de controle te verzorgen, krijgen de diensten van de MIVB een speciaal toestel om na te kijken wie zijn ticket betaald heeft.