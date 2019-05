MIVB voert als eerste Belgische bedrijf loopbaansparen in SZM

22 mei 2019

13u17 0 Brussel De Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB, is het eerste Belgische bedrijf dat loopbaansparen invoert. Hiermee kunnen werknemers hun vakantiedagen opsparen en moeten ze die dus niet hetzelfde jaar opgebruiken.

Personeelsleden van de MIVB kunnen vanaf 1 januari 2020 hun vakantiedagen of overuren sparen voor een later moment in hun carrière of zelfs helemaal op het einde van hun loopbaan. Dat meldt De Standaard vandaag. Ze moeten dus niet meer zoals bij andere bedrijven hun verlofdagen opnemen in dat jaar. De bedoeling is, volgens woordvoerder van de MIVB An Van Hamme om een betere work-life-balans te creëren en daarmee tegemoet te gaan aan de vraag naar meer flexibiliteit, ook op het einde van de loopbaan.

Federaal minister Kris Peeters (CD&V) voerde die mogelijkheid twee jaar geleden in, als deel van zijn Wet op werkbaar en wendbaar werk. Daar werd, tot vandaag, geen interesse voor getoond. De MIVB bijt zo de spits af als eerste Belgische bedrijf dat loopbaansparen invoert.

De regeling geldt wel enkel voor werknemers die minstens een jaar in dienst zijn en extralegale verlofdagen hebben of verlofdagen na vrijwillige overuren.