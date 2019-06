MIVB vervoert reizigers met zelfrijdende busjes SZM

27 juni 2019

18u21 0 Brussel In het Woluwepark kunnen wandelaars vanaf vrijdag de zelfrijdende busjes van de MIVB uittesten. De volledig autonome busjes rijden enkel in het park en niet op de openbare weg.

Vanaf vrijdag 28 juni 13 uur, kan het publiek gratis mee aan boord op de zelfrijdende busjes van de MIVB. De bus vervoert hen in het park, van en naar het gemeentelijke sportcentrum en rijdt elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 19 uur aan een snelheid van maximum 10 km/u. MIVB-personeel aan boord is er om de reizigers te begeleiden, hun mening te noteren en het voertuig te bestuderen met andere weggebruikers, zoals tijdig remmen enzovoort.

Na de testperiode in het Woluwepark, die nog tot 22 september loopt, is er een tweede test voorzien, tussen Allerheiligen 2019 en de krokusvakantie in 2020. Deze test vindt plaats op de site van Solvay in Neder-over-Heembeek. Daar kan men zien hoe de bus reageert niet enkel op voetgangers en fietsers zijn, maar ook auto’s, parkeerzones en kruispunten.