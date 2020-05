MIVB vergroot aanbod voor heropening van winkels JCV

08 mei 2020

16u24 1 Brussel De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zal vanaf maandag 11 mei haar aanbod opnieuw uitbreiden om de heropening van de winkels op te vangen. Het aanbod was door de coronacrisis eerder sterk ingeperkt.

Vanaf 11 mei, als alle winkels opnieuw openen, wordt het aanbod opnieuw versterkt. Voor tram en bus komt de MIVB op 85% van het normale aanbod en op 90% in de metro. Tijdens het weekend stemt het aanbod volledig overeen met het gebruikelijke.

De MIVB zal haar net verder blijven reorganiseren naarmate de lockdown vermindert. Van 11 tot 17 mei worden de frequenties versterkt op alle lijnen.

De MIVB herinnert eraan dat iedereen die ouder is dan 12, een mondmasker moet dragen op het openbaar vervoer en in de haltes en stations. Reizigers moeten ook afstand houden van elkaar. “Het gebruik van het openbaar vervoer is voorbehouden voor wie geen alternatief heeft om zich te verplaatsen en verplaatsingen tijdens de spits moeten worden vermeden”, zo laat de vervoersmaatschappij weten. De MIVB vraagt ten slotte ook om het personeel te respecteren.