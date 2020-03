MIVB schrapt ticketcontrole en verkoop aan boord, aanbod blijft voorlopig ongewijzigd JCV

13 maart 2020

10u39 1 Brussel Aan boord van de voertuigen van de MIVB kan je tijdelijk geen ticket meer kopen. Ook de ticketcontrole zelf wordt opgeschort. Het gaat om maatregelen in het kader van het coronavirus. Het aanbod zelf verandert voorlopig niet.

De verkoop van tickets aan boord van de MIVB-voertuigen wordt opgeschort tot 5 april. Dat gebeurt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wie een ticket wil kopen, moet dat doen aan de automaten in de stations. Aan de loketten is het enkel nog mogelijk om elektronisch te betalen voor een vervoersbewijs. “De regering heeft het gebruik van cash geld afgeraden, vandaar deze maatregel”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme.

Ook de ticketcontrole wordt tijdelijk opgeschort. De ploegen die daarvoor normaal gezien instaan, krijgen andere taken. “Dit om het contact te vermijden dat bij zo’n controle komt kijken”, aldus Van hamme. “Het is echter nog altijd verboden om zonder een geldig vervoersbewijs het openbaar vervoer te nemen.”

Het openbaar vervoer blijft wel gewoon rijden en ook aan het aanbod van MIVB verandert er voorlopig niets.