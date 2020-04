MIVB schakelt vanaf 4 mei over op witte dienstregeling SHVM

25 april 2020

11u21 0 Brussel Naar aanleiding van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vrijdag heeft afgekondigd betreffende openbaar vervoer, zal de MIVB vanaf 4 mei overschakelen op een witte dienstverlening. Dat laat An Van Hamme van de MIVB zaterdag weten. Die witte dienstverlening stemt overeen met 85 procent van het normale aanbod tijdens de week. Het aanbod op zaterdag zal met 20 procent toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De verkoop van tickets aan boord blijft nog steeds opgeschort.

Om te beantwoorden aan de maatregelen van de exitstrategie die de overheid aankondigde op vrijdag 24 april, past de MIVB haar vervoersaanbod aan tegen 4 mei. De frequenties worden versterkt en het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar wordt verplicht in het openbaar vervoer. “Om te sterke druk op het net te vermijden tijdens de verschillende fases van de afbouw van de coronamaatregelen, wordt aanbevolen in het openbaar vervoer voorrang te geven aan diegenen die er het meeste nood aan hebben en zoveel mogelijk de spitsuren te vermijden”, klinkt het.

Witte dienstregeling

Vanaf maandag 4 mei biedt de MIVB een traditioneel aanbod aan dat overeenstemt met de verwachte verplaatsingen tijdens de verschillende fases van deze afbouwperiode. Aangezien de scholen voorlopig nog gesloten blijven, zal de witte pre-vakantie-dienstregeling tijdens deze eerste fase van toepassing zijn.

De witte dienstregeling stemt overeen met 85 procent van het normale aanbod tijdens de week. De metro gaat tijdens de spits naar een doorkomstfrequentie van 3 minuten 45 seconden op de gemeenschappelijke delen en 7 minuten 30 op de uiteinden van de lijnen. Nu is dat nog respectievelijk 5 en 10 minuten. Tramlijnen 3 en 4 zullen om de 5 minuten rijden tijdens de spits en lijnen 93 en 82 om de 7 minuten 30. Bovendien krijgt het busnet bijkomende versterking afhankelijk van het aantal beschikbare bestuurders.

Het aanbod op zaterdag wordt versterkt met 20% ten opzichte van de huidige situatie om te kunnen beantwoorden aan de verwachte stijging van de vraag als gevolg van de heropening van de handelskernen.

Verkoop tickets

De verkoop aan boord van de voertuigen blijft opgeschort en de betaling met bankkaart is verplicht in de verkooppunten. Om het contact tussen reizigers en bestuurders tot een minimum te beperken, is de toegang via de eerste deur versperd, net zoals de zitplaatsen in de buurt van de stuurpost. De reizigers worden verzocht sociale afstand te bewaren bij contact met stations- en veiligheidspersoneel.

Spitsuren

“De MIVB en haar personeel stellen alles in het werk om de begeleiding uit de crisis zo goed mogelijk te laten verlopen met een openbaarvervoersaanbod aangepast aan de noden”, zegt Brieuc Meeûs, CEO van de MIVB. “Om een te sterke druk op het MIVB-net te vermijden en een te grote toestroom in de voertuigen, vragen we evenwel aan onze reizigers die de mogelijkheid hebben zich niet tijdens de spits te verplaatsen en het gebruik van het openbaar vervoer voor te behouden aan diegenen die er het meeste nood aan hebben. Ik wil ook alle MIVB-collega’s hartelijk bedanken voor hun toewijding, hun solidariteit en hun voortdurende inspanningen sinds het begin van deze crisis.”

Ook minister van Mobiliteit en Openbaar Vervoer Elke Van Den Brandt raadt reizigers aan om zich niet tijdens de spitsuren te verplaatsen indien dat niet onmiddellijk nodig is. “Aangezien de MIVB op korte termijn niet zal kunnen opstarten op volledige capaciteit, zullen we ons allemaal solidair moeten opstellen op het vlak van mobiliteit”, stelt Van Den Brandt, minister van Mobiliteit en Openbaar Vervoer. “We weten dat twee derde van de verplaatsingen binnen Brussel minder dan vijf kilometer bedragen en dat bijna de helft van de trajecten in België met de wagen minder dan twee kilometer ver gaan. Het is noodzakelijk dat diegenen die de mogelijkheid hebben om zich te voet of met de fiets te verplaatsen, dat kunnen doen om het openbaar vervoer te ontlasten en het autoverkeer te beperken.”

Fiets

Om reizigers toch de kans te geven om zich op een andere manier te verplaatsen, wordt nu gekeken naar een manier waarop iedereen aan een goedkope prijs toegang kan krijgen tot een fiets. “Wij werken aan hulp bij de aankoop van een fiets en aan partnerships met operatoren van micromobiliteit. Het MIVB-personeel heeft met veel moed de Brusselse mobiliteit ondersteund tijdens de hele periode van thuisblijven. Het is nu aan ons om hen te ondersteunen”, aldus Van den Brandt.