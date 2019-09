MIVB rijdt weer gratis op autoloze zondag JCV

19 september 2019

08u55 2 Brussel De MIVB rijdt op Autoloze Zondag zondag naar goede gewoonte gratis. Ook bij De Lijn kan je gratis de bus op in Brussel. Tussen Parking C en metro Heizel rijden er gratis pendelbussen.

Zondag mag niemand met de auto in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rondrijden tussen 9.30 en 19 uur. De bussen, trams en metro’s van de MIVB zullen wel rijden en het net zal volledig gratis zijn. Ook De Lijn rijdt op die dag helemaal gratis.

De MIVB zal rijden volgens de dienstregeling van een gewone zaterdag, maar versterkt wel een aantal lijnen. Het gaat om alle metrolijnen, tien tramlijnen (7, 8, 9, 19, 25, 39, 44, 82, 92 en 93) en zeven buslijnen (20, 47, 49, 50, 54, 86 en 88). Bovendien rijdt er een gratis pendelbus tussen parking C en metrostation Heizel.

Omdat het autoloze zondag is mogen de voertuigen maar 30 kilometer per uur rijden, wat gevolgen kan hebben voor de dienstverlening. “Om iedereen te laten genieten van het feest wordt gevraagd voorzichtig te zijn bij het naderen van trams, bussen en de metro”, zegt de MIVB. “Bijvoorbeeld door het geluidssignaal en de gele lijn te respecteren, de reizigers eerst te laten uitstappen alvorens in te stappen.”

Op Autoloze Zondag houdt de MIVB ook open deur in de tramremise van Elsene. Je kan er de verschillende activiteiten in de stelplaats ontdekken, kennis maken met de technische en administratieve beroepen die de stelplaats draaiende houden, technische demo’s bijwonen en een maquette in ware grootte van de ‘Tram New Generation’ bewonderen. Die tram zal vanaf de lente 2020 door de straten van Brussel rijden.