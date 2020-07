MIVB presenteert eerste exemplaar van nieuwe metrostellen: “Frisse start na een moeilijke periode” JCV

13 juli 2020

16u03 0 Brussel De MIVB heeft maandag haar eerste metrostellen van het type M7 laten zien. Die nieuwe stellen moeten de weg vrijmaken voor een automatische metro, die vaker zal rijden. De toestellen worden nu uitvoerig getest en zullen begin 2021 in gebruik genomen worden.

De nieuwe metrostellen zijn net als voorganger M6 van het BOA-type. Dat wil zeggen dat je ongehinderd van voor naar achter kan lopen in het metrostel. De vloer is ook net iets lager dan bij de vorige nieuwe metro zodat die nu volledig gelijk loopt met het platform. Er kunnen in totaal 742 mensen in het metrostel en voor de automatische versie loopt dat al op tot 758 plaatsen.

De M7 moet voor de MIVB immers een nieuw tijdperk inluiden. Bij het begin van de indienstname zal er nog een chauffeur in de metro zitten, maar die moet op termijn verdwijnen. “Dat zal ons in staat stellen om meer metro’s te laten rijden tijdens drukke momenten als de spitsuren en dus de capaciteit gevoelig te verhogen”, zegt de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Het openbaar vervoer heeft een moeilijke periode achter de rug met de coronacrisis, maar met deze nieuwe metro denk ik dat we een nieuwe start kunnen nemen.”

Een nieuwe metro bestel je immers niet uit een catalogus zoals een vliegtuig. Je moet van nul beginnen op basis van je eisen

en van de noden van je eigen net MIVB-CEO Brieuc de Meeûs

Lange samenwerking

Het metrostel is het werk van de Spaanse metrobouwer CAF (Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles). “Dit is het werk van een lange en intensieve samenwerking”, zegt MIVB-CEO Brieuc de Meeûs. “Een nieuwe metro bestel je immers niet uit een catalogus zoals een vliegtuig. Je moet van nul beginnen op basis van je eisen en van de noden van je eigen net.”

Het nieuwe metrostel wordt in Haren aan de eerste tests onderworpen op vlak van prestaties en signalisaties. Tegen eind augustus wordt het metrostel verplaatst naar de metroremise Delta in Oudergem en volgen tests, zonder reizigers, op het MIVB-net. Deze zullen een drietal maanden duren en leggen de focus op onder meer de afmetingen van het metrostel, de comptabiliteit of het respecteren van de rijsnelheid. Als alle testen goed gaan, kunnen de reizigers tegen begin 2021 voor het eerst op het nieuwe M7-metrostel stappen. Het nieuwe metrostel zal op lijnen 1 en 5 rijden en zorgt ervoor dat andere toestellen vrijkomen om op lijnen 2 en 6 te rijden.

In totaal heeft de MIVB 43 nieuwe metrostellen besteld bij CAF. De eerste 22 metro’s worden tussen juli 2020 en het derde trimester van 2022 geleverd. De leveringsdatum van de overige 21 toestellen moet nog worden vastgelegd.