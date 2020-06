MIVB plaatst meer dan nieuwe 2.000 zonnepanelen JCV

11 juni 2020

13u26 0 Brussel De MIVB laat momenteel meer dan 2.000 zonnepanelen installeren op de daken van haar twee sites Jacques Brel en Schaarbeek. Vanaf juli worden ze in werking gesteld als nieuwe energiebron. Omdat de MIVB steeds meer overschakelt naar een elektrische vloot, worden die panelen ook steeds belangrijker.

De metroremise Jacques Brel, nabij het Weststation, krijgt 1.959 panelen op haar dak, goed voor een oppervlakte van 3.354 vierkante meter. De elektriciteitsproductie wordt geraamd tussen de 527 en 577 megawattuur per jaar en dat moet toelaten om gemiddeld ongeveer 14 procent van de elektriciteitsnoden van de site te dekken.

Op de tramremise in Schaarbeek worden 120 panelen geïnstalleerd op een oppervlakte van 205 m2. De elektriciteitsproductie wordt daar geschat tussen de 32 en 35 MWh per jaar en daarmee wordt gemiddeld 9 procent van de elektriciteitsnoden van de site gecoverd.

“De milieudoelstellingen van de MIVB vertalen zich niet alleen in de aankoop van hybride of elektrische voertuigen. We willen ons ook nog meer richten op duurzame energie. De installatie van zonnepanelen beantwoordt aan deze doelstelling, die des te belangrijker is met de stijging van het elektriciteitsverbruik dat we verwachten door de geleidelijke evolutie naar een elektrische busvloot”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de vervoersmaatschappij.

De MIVB installeerde eerder al zonnepanelen op de daken van de sites Marconi en Elsene. Op al haar sites samen beschikt de MIVB over 5.486 zonnepanelen, die een oppervlakte van 9.393 m² bedekken en jaarlijks ongeveer 1.500 MWh produceren. Door deze productie van hernieuwbare energie kan de MIVB jaarlijks tussen 261 en 286 ton CO2 besparen.