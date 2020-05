MIVB-personeel dreigt werk neer te leggen als er geen verhoogde veiligheidsmaatregelen komen Wouter Hertogs

10 mei 2020

15u45 0 Brussel Het MIVB-personeel dreigt het werk neer te leggen wanneer de veiligheidsmaatregelen niet verhoogd worden. Volgens verschillende vakbondsleden zou tot 80 procent van het personeel bereid zijn om maandag het werk neer te leggen. Dat meldt LDH.

Vanaf morgen zal de frequentie op alle lijnen verhogen. Gevolg hiervan is dat er weer een ochtend- en avondspits zal ontstaan. Dat zet kwaad bloed bij een deel van het personeel, dat het veel te gevaarlijk vindt om zo vroeg de maatregelen te versoepelen zonder verhoogde veiligheidsmaatregelen. Bij het personeel klinkt het dat tachtig procent van de werknemers bereid is het werk neer te leggen, en dat in nagenoeg alle stelplaatsen. Het personeel eist verhoogde controles op het gebruik van mondmaskers in bussen en trams, een limiet op het aantal passagiers per voertuig, en een hermetische afsluiting van de bestuurscabine.

Belangrijk om te benadrukken is dat die eisen geformuleerd worden door afzonderlijke vakbondsleden, en dus niet ondersteund worden door de officiële vakbondsinstanties. “Wij ondersteunen in geen geval een eventuele staking,” zei Mohsine Rachik van de vakbond CGSP - STIB deze middag voor de camera van de RTBF. “We houden de situatie nauwgezet in de gaten, en blijven voortdurend in contact met de directie.”