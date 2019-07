MIVB past dienstregeling aan op 21 juli SZM

16 juli 2019

14u08 0 Brussel Op zondag 21 juli viert Brussel de nationale feestdag. Dan vindt het militair defilé, de festiviteiten in het Warandepark en het traditionele vuurwerk plaats in onze hoofdstad. De MIVB past daarom haar aanbod aan. Verschillende tram- en buslijnen worden de hele dag beperkt of omgelegd.

Om de nationale feestdag in Brussel in goede banen te leiden past de MIVB de dienstregeling van verschillende tram- en buslijnen aan. Tramlijnen 92 en 93 worden onderbroken tussen Louiza en Kruidtuin. Buslijn 27 rijdt niet tussen Merode en Zuidstation. Buslijnen 29 en 63 rijden niet tussen Madou en De Brouckère. Buslijn 33, die de boven- met de benedenstad verbindt, wordt niet uitgebaat. Buslijnen 34, 38, 80 en 95 hebben halte Luxemburg als eindhalte. Buslijn 54 rijdt niet tussen Baljuw en Troon. Na Baljuw rijden de bussen verder tot Louiza. Buslijn 64 heeft halte Luxemburg als eindhalte vóór 13 en na 18 uur. Tussen 13 en 18 uur wordt Maalbeek de eindhalte. Buslijnen 65 en 66 worden beperkt tot Quetelet en omgelegd via Kruidtuin. Buslijn 71 rijdt niet tussen Naamsepoort en De Brouckère. Tenslotte blijven de maatregelen die genomen werden voor de werven aan Brugmann (lijnen 4 en 92), Jules Lahaye (lijn 93) en het Sint-Lambertusplein (lijn 19) gelden die dag.

Metrostations

Bepaalde metrostations zullen volledig of gedeeltelijk afgesloten zijn. Het station Park zal volledig gesloten zijn tijdens het militair defilé (van 12 tot 17.30 uur) en kan ook op elk moment afgesloten worden wanneer er een te grote mensenstroom is. De metro’s blijven rijden maar zullen dan niet in het station Park stoppen. Bepaalde ingangen van de metrostations Centraal Station, Kunst-Wet, Troon, Maalbeek en Schuman zullen die dag eveneens afgesloten zijn op bepaalde tijdstippen.

In geval van hevige windstoten tijdens het vuurwerk kan het station Troon volledig afgesloten worden. Maalbeek zal niet toegankelijk zijn tussen 15 en 16 uur. Zowel voor de omleggingen bij bus en tram als voor de toegang tot de metrostations raadt de MIVB de reizigers aan om de website en sociale media-kanalen te raadplegen voor informatie in reële tijd.

Versterking tot 1 uur ‘s nachts

Als kers op de taart wordt om 23 uur het traditionele vuurwerk afgestoken van in de tuinen aan het Academiënpaleis. Daarom versterkt de MIVB haar aanbod. De 4 metrolijnen (1-5 en 2-6), tramlijnen 3, 4, 8, 19 (pendelbussen inbegrepen), 32 en de lijnen 92 en 93 (pendelbussen inbegrepen) worden verlengd tot 1 uur ‘s nachts. Aangezien 21 juli dit jaar op een zondag valt, zal het Noctis-net niet als versterking kunnen dienen, maar de dienst van meerdere buslijnen (29, 38, 49, 54, 66, 71, 95) wordt wel verlengd.