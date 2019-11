MIVB opent station IJzer voor KANAL SHVM

29 november 2019

10u33 0 Brussel Metrostation IJzer ontvangt vanaf vandaag werk van Eva Le Roi, en meer in het bijzonder een reeks tekeningen van de artieste, die architectonische elementen van het nabij gelegen KANAL-Centre Pompidou voorstellen.

Tijdens de renovatiewerken van de voormalige Citroën-garage IJzer en de heropening onder de definitieve vorm KANAL-Centre Pompidou, beslisten de MIVB, Brussel Mobiliteit en de Stichting KANAL samen te werken om tentoon te stellen in metrostation IJzer. Dat station vormt via het openbaar vervoer de toegangspoort tot het nieuwe museum gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en aan architectuur.

KANAL Underground

Het project ‘KANAL Underground’ wil kunst in het nabijgelegen metrostation laten afzakken. Station IJzer is een strategische plaats voor de Stichting KANAL. Het vormt een natuurlijk aankomstpunt richting nieuw museum, of het nu vandaag voor KANAL BRUT is of voor het toekomstige project KANAL – Centre Pompidou, waarvan de opening is voorzien in 2023.

In afwachting van de transformatie van dit nieuwe museum van de 21ste eeuw, werd recent een permanente tentoonstellingsmogelijkheid geïnstalleerd in de gang van het station die naar de uitgang KANAL-Centre Pompidou leidt. Brussel Mobiliteit, de MIVB en de Stichting KANAL kozen de valva voor hun symbolische waarde als hedendaags stedelijk meubilair en zullen de komende drie jaar verschillende originele werken of kunstreproducties van het museum tonen.

Industriële karakter

Eva Le Roi is een geboren kunstenares, tekenares en lesgeefster aan de Université Catholique de Louvain. Zij mag deze eerste tentoonstelling openen met een reeks tekeningen gemaakt in 2018, op vraag van de Stichting KANAL. Ze isoleren architectonische elementen van het gebouw, die het industriële karakter van de culturele trekpleister in de voormalige Citroën-garage IJzer illustreren en voor het voetlicht plaatsen.

Ondergrondse kunstgallerij

De metro omvat de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel. Ruim 90 kunstwerken geven een persoonlijk karakter aan de perrons, lokettenzalen en gangen van de 69 (pre)metrostations. Beeldhouwwerken, schilderijen, foto’s, glasramen, staal, doek, glas, hout, alle genres en verschillende materialen zijn vertegenwoordigd. Een nieuwe gids “Kunst in de metro” nodigt kunstliefhebbende reizigers en nieuwsgierigen uit om de kunstwerken te bezichtigen langs de vier verschillende trajecten van de Brusselse metro.