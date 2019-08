MIVB-net rijdt langer voor Brussels Summer Fetival SZM

08 augustus 2019

12u57 0 Brussel Het Brussels Summer Festival gaat dit jaar door van 14 tot 18 augustus op het Paleizenplein, de Kunstberg en concertzaal La Madeleine . Tijdens deze vijf dagen wordt daarom het Brusselse openbaar vervoersnetwerk, MIVB, versterkt. De laatste metro’s rijden nog tussen half 1 en 1 uur ‘s ochtends.

De 18de editie van het Brussels Summer Festival is zoals elk jaar door hun centrale ligging makkelijker bereikbaar met het openbaar vervoer. De metro (lijnen 1 en 5, stations Centraal Station en Park; lijnen 2 en 6, station Troon), tram (lijnen 92 en 93, haltes Koning en Paleizen) of bus (lijnen 27, 34, 64, 80, 95, halte Troon; lijnen 29, 63, 65, 66, halte Centraal Station en Park; lijnen 38 en 71, haltes Centraal Station, Koning of Troon; lijn 86, halte Centraal Station) leiden je tot aan de drie podia van het festival.

Laatste metro komt later

Zodat festivalgangers gemakkelijk weer naar huis kunnen terugkeren, verlengt de MIVB van 14 tot 18 augustus ook de dienstregeling van haar vier metrolijnen, die langs de stations Park, Centraal Station en Troon rijden.

Daarnaast zijn er zoals gewoonlijk Noctis-bussen in de nacht van vrijdag op zaterdag en die van zaterdag op zondag, die ’s nachts rijden.

Meerdere buslijnen omgelegd

De MIVB herinnert er ook aan dat de buslijnen 27, 38, 71, 86, 95 en N11 worden omgeleid tijdens de vijf dagen van het Brussels Summer Festival, maar ook even daarvoor en daarna, om de podia te kunnen opbouwen en afbreken. De haltes Koning, Bozar, Troon, Bibliotheek en Naamsepoort zullen tijdelijk niet bediend worden op bepaalde momenten van de dag.

Meer info over de dienstregeling van het MIVB-net vind je hier.