MIVB lanceert zelfrijdende busjes in de zomer SZM

05 juni 2019

19u02 0 Brussel MIVB gaat experimenteren met zelfrijdende busjes. Dat maakte de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij vandaag bekend tijdens een persconferentie over het jaarverslag van 2018. Iedereen kan gratis de busjes zonder chauffeur uittesten van 28 juni tot 22 september in het Park van Woluwe.

De twee autonome busjes bieden zes zit- en zes staanplaatsen aan en zullen stoppen aan enkele demonteerbare haltes in het Park van Woluwe. In het busje zal er wel een begeleider zijn, maar geen chauffeur.

Het jaarverslag van de MIVB toont dat het bedrijf groeit. De Brusselse regering gaf hen ook een budget van 6,2 miljard euro om de tendens de komende 10 jaar verder te zetten. In 2018 lanceerde de MIVB namelijk de volledig elektrische buslijn 33, werd de nieuwe tramlijn 9 naar Jette ingehuldigd en werd tram 8 doorgetrokken tot Roodebeek in Sint-Lambrechts-Woluwe. Bovendien was er ook een record aantal rittenaantallen. Er waren namelijk 417,6 miljoen ritten op het netwerk van de MIVB, dat is een stijging van 4 % tegenover 2017. 72% van de Brusselaars gebruikt het openbaar vervoer. Bovendien zijn de reizigers ook tevreden, want de vervoersmaatschappij kreeg met 7 op 10 een onderscheiding op de tevredenheidsbarometer die ze elk jaar houden. Dat alles vergt ook meer jobs. In 2018 heeft de MIVB 8.798 medewerkers op de teller staan en dat willen ze in 2019 verhogen met 862 nieuwe jobaanbiedingen.

In 2019 wil de MIVB op dezelfde stijgende lijn verdergaan. Zo gaan ze investeren in hybride bussen, gaan ze zelfrijdende bussen uittesten, willen ze de trams en metro’s vernieuwen en gaan ze de opkomst van nieuwe elektrische deelvoertuigen in Brussel analyseren met het oog op partnerships.