MIVB laat bus rondrijden met persoonlijke berichten voor vrienden en familie JCV

15 april 2020

09u56 2 Brussel De MIVB zal vanaf donderdag een ‘Voices of Brussels’-bus laten rondrijden in de stad. Die krijgt luidsprekers om boodschappen voor vrienden en familie te verspreiden.

Wie een grapje of een lief bericht wil bezorgen, heeft nu dus een zeer originele manier om de boodschap te bezorgen. Je kan een geschreven of gesproken bericht via Messenger doorsturen naar @MIJNMIVB. Daarbij vermeld je ook het adres van de persoon voor wie het bericht bestemd is. De ingesproken berichten worden verspreid zoals ze zijn opgesteld. De geschreven boodschappen worden eerst opgenomen.

De speciale bus zal tussen 16 en 24 april verschillende keren rondrijden, telkens tussen 17 en 20 uur. De route wordt op voorhand aangekondigd via de facebookpagina van de MIVB. Zo kan je de ontvanger verwittigen om zijn of haar oren open te houden.

De MIVB vraagt ten slotte wel om de berichten kort te houden en vooral beleefd te blijven.