MIVB herhaalt oproep: “Gebruik openbaar vervoer alleen voor essentiële verplaatsingen” JCV

13 april 2020

11u57 2 Brussel De MIVB wijst er opnieuw op dat het openbaar vervoer alleen gebruikt mag worden voor essentiële verplaatsingen. De vervoersmaatschappij merkt immers dat weer meer mensen onnodig de tram of bus opstappen. De controleurs van de MIVB zullen daarom ontradende acties houden.

Het controlepersoneel zal extra toezicht houden op de naleving van de regels rond social distancing. “We merken dat er op sommige plaatsen en op sommige lijnen zich problemen voordoen”, zegt woordvoerder Guy Sablon. “Door de regels rond afstand houden en de lagere frequentie is er minder plaats op het openbaar vervoer. We vragen daarom om alleen essentiële verplaatsingen te maken. Heb je een alternatief, gebruik het dan. Zo kunnen we onze plaatsen vrijhouden voor mensen die in de zorg werken of kassiersters, die ons echt wel nodig hebben om op het werk te geraken.”

De MIVB gaat ook de dienstregeling aanpassen, zodat mensen die genoodzaakt zijn om het openbaar vervoer te gebruiken, dat ook op een veilige manier kunnen doen door voldoende afstand te houden. Vorige week raakte al bekend dat de vervoersmaatschappij rode stickers op zitplaatsen aanbracht om reizigers aan te zetten 1,5 meter afstand te houden.

Alle informatie over de frequenties op de lijnen is beschikbaar via de website van de MIVB, de app en de tijdsaanduiders.