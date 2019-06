MIVB haalt inspiratie op wereldbeurs van het transport: “Wij betalen jaarlijks een factuur van 20 miljoen euro voor elektriciteit, dat kan anders” SZM

11 juni 2019

19u04 0 Brussel De MIVB gaat om de twee jaar naar de UITP Global Transport Summit om inspiratie op te doen. Dit jaar vindt de beurs plaats in Stockholm, waar er zo’n 2.700 standhouders zijn die nieuwe technologieën presenteren. Rode draad dit jaar is vooral de elektrificatie van de vloot wereldwijd en daar wilt de MIVB ook in investeren.

UITP Global Transport Summit is zowat de Batibouw van het transport, maar dan op veel grotere schaal. 2.700 bedrijven, zoals Bombardier en Van Hool, uit alle hoeken van de wereld komen er om de twee jaar hun nieuwste technologische vorderingen tentoonstellen op vlak van vervoer. Als je over vervoer spreekt, dan mag de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB er niet ontbreken. Ze komen hier tweejaarlijks inspiratie opdoen op vlak van nieuwe technologieën. Op een rondleiding met CEO Brieuc de Meeûs toont hij ons de baanbrekende ideeën die voor Brussel interessant kunnen zijn.

Bussen op waterstof

De regering heeft ervoor gekozen om de vloot van de MIVB geleidelijk elektrisch te maken. Daar heeft de MIVB nu drie soorten bussen voor: de elektrische minibussen, de standaard hybride bussen en de gelede bussen die opgeladen worden aan de halte. Het probleem met de gelede bussen zoals die aan de Naamsepoort is dat ze enkel opgeladen worden aan speciale haltes. Dat neemt 5 à 6 minuten in beslag, wat de vervoersmaatschappij nog te lang vindt. Bovendien is de grondstof waarop batterijen gemaakt worden niet onuitputbaar. “Als we al onze bussen elektrisch maken dan gaan we na een tijd ook deze grondstof opgebruiken, batterijen van zo’n bussen zijn niet hernieuwbaar en dus moeten we ook kijken naar andere mogelijkheden.” Op de beurs heeft Brieuc de Meeûs vooral oog voor bussen die werken op waterstof. “Dit zou voor ons in de toekomst een piste kunnen zijn, hiermee kunnen we veel langer rijden en is het ook duurzamer.”

Afval als bron van energie

De MIVB betaalt elk jaar een factuur van 20 miljoen euro aan elektriciteit. Om zo veel mogelijk te investeren in hernieuwbare energie denkt de MIVB ook aan de verbranding in afvalverwerkingsbedrijf in Neder-Over-Heembeek. Dat zijn ze momenteel aan het bespreken met Net Brussel. Er kan dus namelijk energie gebruikt worden die komt van de verbrandingsovens. Hierdoor kan 1 op 5 van de trams en metro’s aangevoerd worden en kan het gebruikt worden bij pannes om de tram of bus tenminste aan de volgende halte te brengen.

Daarbovenop investeert de MIVB ook in zonnepanelen. Naast Haren komen er in de toekomst ook zonnepalen op het dak van het depot in Elsene. Deze zouden binnen de komende twee weken klaar zijn. Zo gaat 42 % van hun energiegebruik in het depot via zonnepalen gedekt kunnen worden. Tegen 2020 gaat er in Jacques Brel ook een site komen met zonnepanelen.