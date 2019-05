MIVB gratis tijdens openingsweekend van Tour de France SZM

29 mei 2019

09u25 0 Brussel De aftrap van de Tour de France in onze hoofdstad is in zicht. Om zoveel mogelijk mensen aan te zetten met het openbaar vervoer te komen, zijn trams, metro’s en bussen van het MIVB-netwerk tijdens het openingsweekend op 6 en 7 juli gratis.

Over 39 dagen begint de Tour de France in Brussel. De stad verwacht 1 miljoen toeschouwers en aangezien dat het peloton door de straten van Brussel fietsen, gaat er heel wat verkeershinder ontstaan. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen is tijdens het openingsweekend van de Tour de MIVB gratis.