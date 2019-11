MIVB geeft aftrap van haar nieuwe campagne in strijd tegen zwartrijden SHVM

28 november 2019

14u27 0 Brussel De reizigers eraan herinneren dat het verplicht is het vervoerbewijs te valideren en diegenen die correct valideren bedanken met tickets voor een culinair en gastronomisch ritje in de ‘Tram Experience’. Dat is de dubbele boodschap die de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij wil laten doorstromen via haar nieuwe campagne tegen zwartrijden.

De MIVB gaf zopas de aftrap voor de campagne, die nog loopt tot 18 december. Zo wil de vervoersmaatschappij de reizigers eraan herinneren dat ze in het bezit moeten zijn van een geldig vervoerbewijs, en dit ook moeten valideren als ze de tram, bus of metro van de MIVB nemen. Toch als ze geen risico willen lopen op een boete.

De nieuwe campagne baseert zich deels op een affichecampagne en de slogan ‘Geen zin om te betalen voor je rit? Wacht tot je de prijzen van onze boetes ziet’, die herinnert aan het bedrag van de boetes waar zwartrijders zich aan blootstellen. Boetes die schommelen tussen 107 euro voor een eerste inbreuk tot 480 euro als de persoon reist met een vervalst ticket of met een abonnement van iemand anders.

Prijs

De MIVB wil naast het waarschuwen van reizigers ook een positieve boodschap de wereld insturen en iedereen bedanken die zijn/haar ticket betaalt en juist valideert. Dat is de insteek van de activeringscampagne, die de MIVB-klanten de mogelijkheid biedt tickets voor een gastronomisch diner te winnen aan boord van de ‘Tram Experience’, toch als ze valideerden voor hun ritje. Teasing-boodschappen worden de wereld ingestuurd via social media, digitale valva, newsletters van de MIVB, de Metrokrant, de website en in verschillende metrostations om mensen aan te zetten deel te nemen aan de wedstrijd ‘BIEP BIEP hoera’.