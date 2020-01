MIVB gaat gratis Mobib-kaarten verdelen JCV

15u13 0 Brussel De MIVB zal gratis Mobib-kaarten uitdelen bij de overgang naar contactloos betalen. Dat moet helpen om mensen die slechts af en toe de MIVB gebruiken, te overtuigen om papieren tickets te laten vallen.

Vanaf april of mei zal het in de voertuigen van de MIVB mogelijk zijn om contactloos te betalen met de bankkaart. Tegelijk worden de prijzen voor papieren tickets 50 cent duurder. Een papieren ticket voor één ritje aan een automaat kost dan 2,60 euro en de prijs voor een kaartje voor 24 uur stijgt naar 8 euro. Wie bij de chauffeur nog cash een ticket wil betalen, kan dat voor 3 euro.

Tegelijk zal de MIVB ook een aantal gratis Mobib basic-kaarten verdelen. Dat weet La Dernière Heure en wordt bevestigd door de MIVB. Dat zijn lege vervoersbewijzen waarop een of meerdere ritten worden geladen. Normaal gezien kost een Mobibkaart 5 euro. Hoe de verdeling praktisch in zijn werk zal gaan, zal de MIVB later nog meegeven.