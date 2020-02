MIVB gaat 200 “oncomfortabele” stoelen van buschauffeurs vervangen JCV

17u41 0 Brussel De MIVB gaat 200 bestuurdersstoelen van bussen vervangen omdat ze niet comfortabel genoeg zijn. De maatregel komt er na overleg tussen de MIVB en de vakbonden.

De vakbonden klagen in de krant La Libre Belgique over de stoelen die “even comfortabel als een publieke bank” zouden zijn. Het probleem met de stoelen zou al langer bekend zijn.

In die mate dat er een werkgroep kwam met de vakbonden en de vertegenwoordigers van het personeel. “Daaruit is nu de beslissing gekomen om 200 stoelen te vervangen”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. “Het gaat specifiek om een type van bus. De werken beginnen in april en moeten tegen augustus afgerond zijn.”